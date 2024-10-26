◆秋季高校野球関東大会１回戦東農大二１０―３帝京三＝７回コールド＝（２６日・等々力球場）２年連続５度目出場の帝京三（山梨２位）は１回戦で東農大二（群馬２位）に３―１０（７回コールド）で敗れた。初回に３番・堀間大和中堅手（２年）から始まる３連続安打で一挙に３得点したが、３―３で迎えた４回に勝ち越され、その後は流れを変えられなかった。エース左腕・小田真（２年）は敗戦後、涙が止まらなかった。山