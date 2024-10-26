元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（53）が松坂大輔氏（44）の公式YouTube「松坂大輔officialYouTube」に出演。PL学園の歴代ベストナインを選んだ。遊撃手立浪和義氏を選んだが、歴代で一番うまいと言われているのは別の選手だという。【宮本慎也氏の選ぶPL学園歴代ベストナイン】＜先発＞桑田真澄＜中継ぎ＞野村弘樹＜抑え＞前田健太＜捕手＞木戸克彦＜一塁＞清原和博＜二塁＞松本康宏＜三塁＞片岡篤史