巨人は２６日、山田龍聖投手（２４）、松井颯投手（２４）、菊地大稀投手（２５）、中田歩夢内野手（２０）を自由契約とすることを発表した。球団が育成契約を打診すると見られる。２０２１年のドラフト２位で入団した山田だが入団直後からケガに悩まされ今季も一軍登板ゼロ。松井は今季一軍で２登板のみだった。菊地は育成１年目の２２年４月に支配下登録され同年１６試合、翌２３年には５０登板でプロ初勝利を含む４勝４