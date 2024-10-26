◇G1・コックスプレート（2024年10月26日ムーニーバレー芝2040メートル）オーストラリアG1の「コックスプレート」が26日に行われ、日本から参戦したプログノーシス（牡6＝中内田）は2着で、悲願のG1制覇に届かなかった。ヴィアシスティーナ（牝6＝ウォーラー）が直線で突き抜けて圧勝した。