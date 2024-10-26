[10.26 MIZUHO BLUE DREAM MATCH(女子)](国立)※14:20開始主審:ヤン・シュティン副審:ウー・チャオリ、チャンタボン・プッタワン<出場メンバー>[日本]先発GK 1 山下杏也加DF 4 熊谷紗希DF 2 守屋都弥DF 13 北川ひかるDF 3 南萌華MF 8 清家貴子MF 14 長谷川唯MF 10 長野風花MF 7 中嶋淑乃MF 15 藤野あおばFW 11 田中美南控えGK 23 大熊茜DF 5 遠藤優DF 21 石川璃音DF 18 小山史乃観DF 6 古賀塔子MF 17 浜野まいかMF 16 谷川萌