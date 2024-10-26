10月26日、京都競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1400m）は、C.デムーロ騎乗の1番人気、ヴィリアリート（牝2・栗東・西村真幸）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にポッドドンナー（牡2・栗東・辻野泰之）、3着にグランキングオー（牡2・栗東・高橋康之）が入った。勝ちタイムは1:25.5（良）。2番人気で松山弘平騎乗、バフェ（牡2・栗東・石橋守）は、15着敗退。【新馬/東京5R】アーモンドアイの仔 アロンズロッド初陣は4着まで…