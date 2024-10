ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクター柄がポップでかわいい、ディズニーデザイン「卓上USB加湿器」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「卓上USB加湿器」 © Disney / Pixar© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.