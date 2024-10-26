Photo: Adriano Contreras 10月1日にNothingが発表したオープンタイプのイヤホン「Nothing Ear (Open)」 。日本での価格は2万4800円。最近、オープン型イヤホンの需要、注目の高まりを感じます。Nothingらしいスケルトン、インダストリアルなデザイン。米Gizmodo編集部がレビューしました。Nothing初のオープン型Nothing Ear (Open)。オープンデビュー作としては悪くないと思います。ただ、