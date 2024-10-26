佐々木則夫監督代行が指揮を執る日本女子代表は10月26日、『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』で韓国女子代表と対戦する。試合に先立ちスターティングメンバーが発表された。先発の11人と控えメンバーは以下のとおり。GK１ 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）キャプテンDF４ 熊谷紗希（ローマ／イタリア）２ 守屋都弥（INAC神戸レオネッサ）13 北川ひかる（ヘッケン／スウェーデン）３ 南萌華（ローマ／イタ