[10.26 J3第34節](ミクスタ)※14:00開始主審:山口隆平<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 1 伊藤剛DF 13 工藤孝太DF 23 坂本翔DF 33 乾貴哉DF 50 杉山耕二MF 6 藤原健介MF 11 喜山康平MF 14 井澤春輝MF 17 岡野凜平MF 29 高昇辰FW 10 永井龍控えGK 31 大谷幸輝DF 3 伊東進之輔DF 24 前田紘基MF 20 矢田旭MF 30 高橋隆大FW 16 大森真吾FW 18 渡邉颯太監督増本浩平[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 4 井上竜太DF 38