[10.26 J2第36節](藤枝サ)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 2 川島將DF 3 鈴木翔太DF 22 久富良輔MF 6 新井泰貴MF 8 浅倉廉MF 19 シマブク・カズヨシMF 23 梶川諒太MF 97 モヨマルコム強志FW 9 矢村健FW 70 千葉寛汰控えGK 35 内山圭DF 4 中川創DF 16 山原康太郎MF 10 榎本啓吾MF 13 大曽根広汰MF 14 中川風希MF 33 河上将平監督須藤大輔[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 23 鈴木椋
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