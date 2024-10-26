[10.26 J3第34節](長良川)※15:00開始主審:松本大<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 50 後藤大輝DF 4 甲斐健太郎DF 29 野澤陸DF 39 遠藤元一MF 6 北龍磨MF 16 西谷亮MF 19 松本歩夢MF 22 文仁柱MF 23 萩野滉大MF 27 横山智也FW 11 藤岡浩介控えGK 41 中山開帆DF 5 石田崚真DF 37 寺阪尚悟MF 8 荒木大吾MF 14 生地慶充MF 40 川上竜FW 24 粟飯原尚平監督天野賢一[FC今治]先発GK 31 セランテスDF 2 加藤徹也DF 3 福森直也DF 4 市原