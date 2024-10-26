[10.26 J2第36節](ハワスタ)※13:50開始主審:山下良美<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 21 立川小太郎DF 2 石田侑資DF 27 堂鼻起暉DF 34 大森理生MF 7 西川潤MF 8 柴田壮介MF 14 山口大輝MF 15 加瀬直輝MF 24 山下優人FW 10 有馬幸太郎FW 17 谷村海那控えGK 1 田中謙吾DF 22 生駒仁DF 32 五十嵐聖己MF 19 大西悠介FW 11 ブワニカ啓太FW 28 棚田遼FW 38 熊田直紀監督田村雄三[水戸ホーリーホック]先発GK 21 松原修平DF 3 大崎