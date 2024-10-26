J2で現在J1昇格プレーオフ圏内の4位にいるジェフユナイテッド市原・千葉。エースストライカーの小森飛絢（24）は今シーズン、リーグトップの22ゴール（35節終了時点）を叩き出し、16年ぶりJ1復帰を目指すチームを牽引する。【写真を見る】J2得点ランクトップ 千葉・小森飛絢「自分にとってゴールはヒーロー」万能ストライカーの理想は“大迫勇也”富山県出身で新潟医療福祉大学を卒業後、一昨年に千葉に入団。昨シーズンも13ゴール