ILLITが“超強力な中毒性”を誘発する新曲ステージでグローバル音楽ファンの視線を集めた。彼女たちは10月24日、Mnet「M COUNTDOWN」で2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」のタイトル曲「Cherish(My Love)」と収録曲「IYKYK(If You Know You Know)」を披露した。この日、ILLITは各々の個性を活かしたカジュアルな衣装で登場し、特有の自由でハツラツとした魅力を表現した。一度聞けば耳にのこる「Cherish(My Love)」では、メロ