ボーイズグループリアリティサバイバル番組『Re:Born』第5話にて「J-POPミッション」が開始し、DXMONがBE:FIRST楽曲のカバーを見事に披露した。【映像】K-POPアイドルのJ-POP楽曲パフォーマンス『Re:Born』は、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』『SHOW ME THE MONEY』を手がけた日韓トップクラスの制作陣が集結し、K-POPボーイズグループ12組が日本デビューをかけて真剣勝負を繰り広げる番組。AIMERS、BeMAX、BXB、DIGNITY、DKB、