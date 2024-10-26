―――――――――――――――――――10月28日 (月) ―― ◆国際経済ｅｔｃ ・ニュージーランド市場休場 ・米国2年国債入札 ・米国5年国債入札 【海外決算】 [米]フォード 、オンセミコンダクター ◆新規上場、市場変更 など ★Ｈｍｃｏｍｍ ：東証Ｇ上場