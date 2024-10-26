淡々と仕事をこなした麻雀ロボ、解説も思わず唸った。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月25日の第2試合。U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）が決めた一発ツモの跳満に放送席は絶賛、視聴者も驚きの声を上げた。【映像】小林の技が凝縮した一発ツモ南1局3本場、3着目に沈んでいた小林は、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の混一色仕掛けに対応しながら手を進めていた。親のKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（