歌手のイ・ムンセが、17thフルアルバムの収録曲を追加で公開する。所属事務所KMOONfndによると、11月13日午後6時、彼は17thフルアルバムの収録曲「別れにも愛が」と「マイブルース」を発売する。「別れにも愛が」は、彼が5月に先行リリースした収録曲「Warm is better than hot」に続き、次世代シンガーソングライターHENと一緒に手掛けた2つ目の楽曲だ。テンポ・ルバートを最大化し、繊細かつ強烈な別れの感情を表現したバラード