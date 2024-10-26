第77回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）が26日、さいたま市のソニックシティで開幕した。この日は高校部門Aグループ（6〜32人）とBグループ（33人以上）に計30団体が出場する。【写真】伝統の不来方高が全日本合唱コンクール最後の演奏へ統合で校名変更27日は中学校の混声と同声の部に計33団体が出場する。11月17日の小学生部門や11月23、24日の大学職場一般部門も含め、ライブ配信がある。