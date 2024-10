「社会的に成功する人」は何が違うのか。医学博士の柳澤綾子さんは「幼少期に与えられたおもちゃの数が少ないほうが、より創造的にふるまう傾向があるという研究結果がある」と指摘する。『自分で決められる子になる育て方ベスト』(サンマーク出版)より、一部を紹介する――。■「好きなことに邁進する人」が社会的に成功するアメリカの臨床心理学者ジョセフ・バーゴ博士は、著書『Why Do I Do That?: Psychological Defense Mec