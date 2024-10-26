楽天は26日、秋季キャンプを開催すると発表した。＜2024秋季キャンプ 概要＞■日程10月30日（水）〜11月14日（木）※休日：11月3日（日・祝）、9日（土）※11月2日（土）紅白戦予定■場所楽天モバイルパーク宮城、森林どりスタジアム泉■楽天モバイルパーク宮城参加メンバー【投手（16名）】17 古謝樹31 渡辺翔太41 伊藤茉央45 松井友飛47 藤井聖49 西垣雅矢52 津留粼大成53 坂井陽翔54 日當直喜59 泰勝利64 林優樹67 大内
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