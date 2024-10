サバイバル番組『ROAD TO KINGDO : ACE OF ACE』第6話にて、各グループのエースがびしょ濡れで肌を見せるセクシーなパフォーマンスで魅了した。【映像】「これ放送して大丈夫?」水びだしのステージ『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATB