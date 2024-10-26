第1日、7アンダーで首位のイ・ミニョン＝武蔵丘コース女子ゴルフ、樋口久子・三菱電機レディースの主催者は26日、前週優勝で初日首位だったイ・ミニョン（韓国）が左足首痛のためスタート前に棄権した。25日夜のトレーニングで痛めたという。