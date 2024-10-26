人気シリーズ『ダイ・ハード』の新作が実現することは当面ない見込みだ。20世紀スタジオ社長のスティーヴ・アスベルがに向けて回答した。 『ダイ・ハード』はニューヨーク市警刑事ジョン・マクレーン（ブルース・ウィリス）の死闘を描いたアクションシリーズ。1988年の第1作『ダイ・ハード』でウィリスはトップスターの座を獲得し、『ダイ・ハード/ラス