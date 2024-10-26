国民民主党・伊藤孝恵参院議員が、日本テレビのYouTube選挙特番「投票誰にする会議」に出演しました。現役世代重視の政策を掲げる国民民主党。経済学者・成田悠輔氏は「マジョリティーを取れるのかというのが、非常に不安」と話し…。“若者世代”の支持を集める国民民主党AIエンジニア・安野貴博氏:「X（旧Twitter）に投稿された意見をAI分析で“見える化する”ブロードリスニングで国民民主党への声を見ると、“現役世代重視の政