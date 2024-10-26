スポニチでは、ドラフト1位で中日が交渉権を獲得した関大・金丸夢斗投手（4年）の足跡を振り返る特別連載をスタートさせる。初回は、アマチュア野球の審判員を務める父・雄一さんと二人三脚で目指した夢に迫る。◇◇◇中学1年の頃、夢斗の書いた作文が兵庫県・神戸市立教育研究会の入選作品として表彰された。題名は「僕のお父さん」。「僕のお父さんは、高校野球の審判をしています」との書き出しで始まる父・雄一さん