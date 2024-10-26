「リーチャー ～正義のアウトロー～」（2021-）のアラン・リッチソンが、『エクスペンダブルズ ニューブラッド』（2023）スコット・ウォー監督の新作アクション映画『ランナー（原題）』で主演を務めることがわかった。米が報じている。 本作は、主人公のエリート運び屋が、緊急移植が必要な7歳の少女を救うため、3時間以内に臓器を運ぶ任務に挑む物語。しかし悪名高い犯