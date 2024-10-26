気象庁は26日午前6時45分、台風情報を更新した。大型の台風21号(コンレイ)は同6時現在、フィリピンの東（中心位置北緯16度35分、東経138度55分）にあり、西北西へ40km/hで進んでいる。中心気圧は996hPa、中心付近の最大風速18 m/s、最大瞬間風速25 m/s、15m/s以上の強風域南東側650 km、北西側500 km。今後も西に進んで北寄りに進路を変え、31日午前3時の予報では中心気圧965hPaの強い台風に発達して沖縄の南に到達する予想にな