パティシエの鎧塚俊彦氏（59）が26日、自身のインスタグラムを更新。スイーツ好きの人気俳優らから誕生日をお祝いされたことを報告した。今月16日に59回目の誕生日を迎えた同氏。「昨日は大好きな皆さんにNOBU東京でお誕生日を祝って頂きましたあ〜〜、幸せ」と満面の笑みを浮かべる鎧塚氏を中心とした集合ショットを1枚投稿。ハッシュタグで「#トシヨロイヅカ」「#toshiyoroizuka」「#鎧塚俊彦」「#ノブ東京」「#therealnob