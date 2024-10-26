来週の主な予定米国が主役の1週間GDPと雇用統計、ISM指数にPCE価格日銀会合・展望リポートと豪欧CPIも ・米重要指標が集中GDP速報値にPCE価格指数、ISM製造業景気指数、製造業PMI確報値週末は雇用統計 ・日銀会合植田日銀総裁「時間的余裕ある」発言、展望リポートで近い将来の利上げ示唆されるか注目 ・豪消費者物価指数21年以降初めて中銀目標範囲に低下する見通し、IMFは来年のCPI予想3.6%に大