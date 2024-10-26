２１日からの週は、ドル高と円安の動きが中心となっている。ドル円は週明けの149円台から153円台まで上昇。ユーロドルは1.08台後半から1.07台後半に軟化。ポンドドルは1.30台後半から1.29台前半まで下落した。１０月に入ってから一連の米経済指標が強含んだことを受けて、足元での米利下げ観測がかなり後退してきている。年内の５０ｂｐ利下げの可能性はほぼ消えており、一部には据え置き観測も広がってきている。米債利回