業界トップランナー揃い踏みの注目カードを制したのは、昨年のMVPだ。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月25日の第1試合はU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）がトップを獲得。混戦で迎えた中盤、ソウズが多いとみるや一気に清一色仕掛け。最後は自分でポンしている牌でツモアガリという力技で、今期初勝利を飾った。【映像】強引にして強烈！鈴木優の清一色この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連