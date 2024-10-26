聖武天皇のご遺愛品など、色鮮やかな天平文化を現代に伝える「第７６回正倉院展」（主催・奈良国立博物館、特別協力・読売新聞社）が２６日〜１１月１１日、奈良市の奈良国立博物館で開かれる。今年は５７件を展示。読売テレビの虎谷温子アナウンサー（４１）が、今年の宝物の魅力を紹介する。虎谷アナが今年の宝物の中で心をひかれたのは、聖武天皇を身近に感じられる「肘おき」だという。「紫地鳳形錦御軾（むらさきじおおと