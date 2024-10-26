あす10月27日（日）午後2時35分〜4時 日本テレビにて放送の「SHOWチャンネル 大人の社会科見学SP」は宮島・神戸編！櫻井翔、羽鳥慎一、小峠英二、吉村崇が、広島と兵庫を巡る1泊2日の旅へ。日本三景の一つ・宮島で、歴史ロマンと地元グルメを満喫！神戸では今話題の“世界一の朝食”と、男たちの好奇心をかき立てる話題のミュージアムを体験！◆安芸の宮島で歴史ロマンと絶品地元グルメを満喫世界遺産・嚴島神社を有する安芸の宮島