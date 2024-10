2010年から始動したJMS主催ライブイベント<REDLINE>の最終回<REDLINE ALL THE FINAL>が12月7日および8日の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて開催される。その最終出演者としてFACTが発表となった。◆FACT 画像FACTは2015年、自身主催イベント<ROCK-O-RAMA>をもって解散。実に約9年ぶりの再集結となる。メンバー6人の最新写真も公開となった。FACTオフィシャルサイトおよびSNSには“See you at Makuhari Messe