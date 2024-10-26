ＩＴ大手ドワンゴと日本財団が来年４月の開学を目指す通信制の「ＺＥＮ大学」（神奈川県逗子市）について、文部科学省が認可する方針を固めたことが２５日、関係者への取材でわかった。ＺＥＮ大学は、全ての授業をオンラインで行う。文科省の大学設置・学校法人審議会は８月末、開設を継続審査（保留）としていた。