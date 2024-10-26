■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9023) 東京メトロ 東証プライム (3664) モブキャスト 東証グロース (8894) レボリュー 東証スタンダード (6674) ＧＳユアサ 東証プライム (9509) 北海電 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9023) 東京メトロ 東証プライム (8185) チヨダ 東証プライム