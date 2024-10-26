＜10月25日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2864) ＧＸロジＲグ 東証ETF [ 1,409.0 | 3,100 | 1 ] 02 (9215) ＣａＳｙ 東証グロース [ 906.0 | 190,000 | 100 ] 03 (7067) ブランドＴ 東証グロース [ 1,014.0 | 94,900 | 200 ] 04 (