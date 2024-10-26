＜10月25日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1357) 日経Ｄインバ 東証ETF [ 128.0 | +0.78% ] (1360) 日経ベア２ 東証ETF [ 316.2 | +1.37% ] (1366) ｉＦ日経Ｗベ 東証ETF [ 324.0 | +1.25% ] (1456) ｉＦ日経ベ 東証ETF [ 2,557.0 | +0.78% ] (145