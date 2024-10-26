＜10月25日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1333) マルハニチロ 東証プライム [ 2,959.0 | -0.03% ] (1951) エクシオＧ 東証プライム [ 1,520.5 | +0.06% ] (2281) プリマ 東証プライム [ 2,205.0 | -0.72% ] (2554) 野村米社債Ｈ 東証ETF [ 797.0 | -0.13% ]