「辺境のラッパーたち」［著］島村一平かなりヤバい（肯定的な意味だ）。世界各地でラッパーが叫ぶ。音は聞こえなくとも言葉が弾む、躍る、跳ねる。怒りと苛立（いらだ）ちに満ちたリリック（歌詞）が網膜に叩（たた）きつけられる。そんな一冊だ。ヒップホップ文化が生まれたのは1970年代の米ニューヨーク。主にアフリカ系米国人の若者たちによって、差別や貧困に対する憤りなどが、ラップで表現された。昨今ではテレビや動