第５０回衆院選は２７日、投開票される。自民党の派閥裏金事件を踏まえ、「政治とカネ」の問題が最大の争点。自民、公明両党が定数の過半数（２３３）を維持するか、政権交代を目指す立憲民主党などが与党を過半数割れに追い込むかが焦点だ。与野党幹部は２５日、接戦区を中心に最後の追い込みに全力を挙げた。衆院選は２０２１年１０月以来３年ぶり。政策活動費廃止の是非など政治改革の具体策に加え、経済政策や外交・安全保