中日・井上一樹監督の“初仕事”に「感情を爆発させていました」ドラフト会場で起きた“脱臼ガッツ”は、大阪で待機していた報道陣の拳も強く握らせた。中日は24日に都内で開催された「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、4球団競合の末に関大・金丸夢斗投手の交渉権のクジを引き当てた。井上一樹新監督が就任早々の“大役”を全う。関大で待機していた名古屋5局のテレビ局員たちも大はしゃぎだった。歓喜の