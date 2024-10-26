26日にWSが開幕米大リーグの頂点を決めるワールドシリーズ（WS）は25日（日本時間26日）に開幕する。ドジャースはWSの出場登録選手26人を発表。ブルスダー・グラテロル投手、アレックス・ベシア投手、ミゲル・ロハス内野手が復帰する一方、守護神のエバン・フィリップス投手らが登録外となった。MLB公式のドジャース番フアン・トリビオ記者は「ドジャースにとって良いニュース：アレックス・ベシアとブルスダー・グラテロルがW