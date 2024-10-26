幼稚園ごっこを始めたSena Sonouchi | 園内 せな(@senasonouchi)さんの娘・ちょい子ちゃん。先生役を頑張っているのかとほほ笑ましく思って見ていたら、まさかのラストに。現代っ子らしいごっこ遊びにニヤニヤが止まらない作品を紹介します。 ©senasonouchi ©senasonouchi ©senasonouchi ©senasonouchi 幼稚園の先生だと思ったら、まさかのユーチュー