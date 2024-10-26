米ワシントンで記者団の取材に応じる加藤財務相＝25日（共同）【ワシントン共同】日米欧の先進7カ国（G7）首脳は25日、ロシアの凍結資産を活用したウクライナ支援に関する共同声明を発表した。総額500億ドル（約7兆6千億円）規模の融資の手法について合意したとしている。「ロシアは違法な侵略戦争を終わらせ、ウクライナの損害を賠償しなければならない」と強調した。声明は融資について「ロシアの凍結資産から生じる利益によ