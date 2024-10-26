女子プロのセッティングについてギアマニアの今田駿作が解説するのが本企画。今回は原英莉花プロのクラブセッティングをご紹介します。 今田氏によるとドライバーやフェアウェイウッドのカチャカチャに特徴があるらしく…。 ※セッティングの情報は2024年9月の「第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」時のものになります。 原英莉花プロのウッドのカチャカチャに注目！ ド
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