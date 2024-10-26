『わが恩師 石井紘基が見破った 官僚国家 日本の闇』（泉房穂著・集英社新書）の出版を記念して、2024年10月１日、新宿のロフトプラスワンで、トークイベント”泉房穂出版記念 恩師・石井紘基元衆議院議員を語り尽くす夜”が開催された。 【写真】膨大な資料に囲まれる石井紘基氏 元明石市長で衆議院議員も務めた泉氏の恩師にあたる、石井紘基の死から22年。石井氏と生前交流のあったジャーナリストの今西憲之氏を司