27年前の連続ドラマ「踊る大捜査線」からはじまり、その後の劇場版シリーズで社会現象を巻き起こした「踊るプロジェクト」の12年ぶりとなる新作映画『室井慎次敗れざる者』（全国公開中）。同作で、主人公・室井慎次（柳葉敏郎）の盟友である新城賢太郎を再演した筧利夫が、12年ぶりとなる室井と新城の再会、テレビスペシャルから演じてきたキャラクターとの向き合い方について語った。（以下、『敗れざる者』のネタバレを一部